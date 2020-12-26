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رياضة

ربنا يخليكي ليا.. تريزيجيه يحتفل بعيد زواجه الثاني

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
احتفل محمود تريزيجيه نجم استون فيلا الانجليزي،بعيد زواجة التاني   وذلك عبر حسابه علي موقع "انستجرام"

ونشر تريزيجيه صورة له برفقة زوجته وعلق قائلا :Happy anniversary my love  ربنا يخليكي ليا

ويسير نادي أستون فيلا، في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بخطى ثابتة، فاختتم مباراته الأخيرة في البريميرليج بفوز عريض بثلاثية نظيفة في شباك ويست بروميتش، في الوقت الذي يُعاني فيه من بعض الغيابات. 

وحل فريق استون فيلا والمحترف ضمن صفوفه المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي ضيفا علي وست بروميتش، أمس الأحد، في تمام الساعة التاسعة والربع على ملعب ذا هاوثورنس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الانجليزي. 


ورغم غياب نجم الفريق محمود تريزيجيه، عن المباراة بسبب تعرضه للإصابة في وجهه وكذلك إصابة في اوتار الركبة، وجلوس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء، إلا أن الفريق عبر المباراة بثقة كاملة. 

تمكن أنور الغازي نجم الفريق افتتح أنور الغازي التسجيل لـ أستون فيلا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف بيرتراند تراوري النتيجة لـ وست بروم في الدقيقة 84.

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