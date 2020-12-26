ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عقب تلقيه لقاح موديرنا.. طبيب أمريكي يتعرض لأزمة صحية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:52 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
كشف طبيب أمريكي عن إصابته بحساسية شديدة، وذلك عقب تلقيه لقاح موديرنا، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن الدكتور حسين صدر زاده، طبيب أورام في بوسطن الأمريكية، أصيب بحساسية شديدة عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح موديرنا، بالإضافة إلى تسارع في دقات القلب. 


فيما قال ديفيد كيبي المتحدث باسم مركز بوسطن الطبي: "شعر الطبيب بأنه أصيب بحساسية.. نُقل إلى قسم الطوارئ وقيم الأطباء حالته وعالجوه وأخضعوه للملاحظة وخرج من المستشفى، وهو في حالة جيدة". 

ويعد هذا الأمر هو أول رد فعل ضد لقاح موديرنا، وذلك عقب طرحه في الولايات المتحدة. 

وكانت هيئة الغذاء والدواء أعلنت عن منح اللقاح حق الاستخدام الطارئ إلى جانب لقاح شركة فايزر.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بشرى لضحايا كورونا.. تحديد موعد تسليم أول شحنات لقاح فايزر

الغذاء والدواء الأمريكية: لقاح فايزر- بيونتيك سيمنع إصابة من فوق 16 سنة بكورونا

عمرها 90 عاما.. مارجريت كينان أول شخص في العالم يتلقى لقاح ضد كورونا.. فيديو

واشنطن: وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح "فايزر" ضد كورونا

أمريكا تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا

بعد تدهور صحة بعضٍ من متلقيه في بريطانيا وأمريكا.. شكوك حول لقاح فايزر

ترشيحاتنا

توقيت غريب جدا.. أسطورة ليفربول يعلق على تصريحات محمد صلاح بشأن رحيله عن الفريق

علم التجميد وإحياء الموتى.. عجوز يدفع مبلغا طائلا لتحنيطه مع زوجته في الجليد | صور

عيار 21 بــ818 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر

هواوي تطلق واحدا من أفضل هواتفها في رأس السنة.. تعرف على السعر والمواصفات

التوأم فضل رحيل رفعت.. محمد مصيلحي: سيسه كان رغبة حسام حسن الوحيدة

كوارث وأحداث مدمرة.. أبرز توقعات العرافة الكفيفة بابا فانجا لعام 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور

إنت فاكرني كاسبها في مسابقة لبان.. قصة سيارة حمادة هلال فى فيلم "الحب كده" | صور

شاهد.. أول عيادة نفسية للعلاج بالمخدرات في بريطانيا