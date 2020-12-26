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أخبار العالم

فرنسا تكتشف طفرة كورونا على أراضيها.. مواطن قادم من لندن

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:56 ص
صدى البلد
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محمد علي
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور، وفق ما أفادت به صحف دولية.

قال مسئولو الصحة، إن فرنسا اكتشفت أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا من السلالة الجديدة في البلاد التي تم تحديدها في البداية في المملكة المتحدة، حيث ظهرت بين سكانها.

ذكرت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان، إن المصاب مواطن فرنسي يعيش في إنجلترا، غادر لندن متوجهًا إلى مدينة تور الفرنسية في نهاية الأسبوع الماضي ونقل إلى المستشفى يوم الاثنين، وجرى التأكد من إصابته بالسلالة الجديدة خلال الساعات الماضية.

وقال البيان "الشخص المصاب بـ Covid-19 ، معزول حاليًا في منزله وهو بصحة  أفضل".

وقامت السلطات الصحية بتتبع المخالطين الذين اعتنوا بالمريض كما وسعت إلى التواصل مع الأشخاص المعرضين للخطر ، من أجل وضعهم في حجر صحي صارم.

وفرنسا من أكبر الدول الأوروبية التي تفشى فيها الوباء خلال الآونة الأخيرة، حتى إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أصيب به وهو في طور التعافي الكامل.

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