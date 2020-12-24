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أخبار العالم

موديرنا تعلن خبراً ساراً عن فعالية لقاحها ضد سلالة كورونا الجديدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
لقاح موديرنا
لقاح موديرنا
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قسم الخارجي
أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، اليوم الخميس، توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الحصانة اللازمة ضد السلالة الجديدة للفيروس. 

وقالت الشركة في بيان لها إنها ستجري مزيدا من الاختبارات على اللقاح على السلالة الجديدة. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من اليوم أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا ليست "خارج السيطرة"، مؤكدة عدم وجود أي أدلة على الإطلاق تشير إلى زيادة شراسة كورونا بسبب السلالة الجديدة، وفقًا لقناة "سي.بي.إس" الأمريكية.

وعلقت العديد من الدول في أوروبا وخارجها الرحلات الجوية مع بريطانيا، خوفًا من انتقال السلالة الجديدة من الفيروس إليها. 

وصرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن السلالة الجديدة أسرع انتشارًا من نظيرتها، ما أثار قلق العديد من الأنظمة الصحية حول العالم، ودفع حكومات أجنبية لإغلاق حدودها، وإعادة تشديد الإجراءات الاحترازية الخاصة باحتواء الفيروس.
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