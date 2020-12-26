بشأن الاعتداءات الإسرائيلية.. رسالة عاجلة من الخارجية السورية لمجلس الأمن الدولي

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالة عاجلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حذرت فيها من استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير.





وقالت الوزارة السورية في رسالتها: العدوان الإسرائيلي ما كان ليتم لولا الدعم اللا محدود والمستمر والضوء الأخضر الذي تعطيه لها بشكل خاص الإدارة الأمريكية والحصانة من المساءلة التي توفرها لها مع دول أخرى في مجلس الأمن.





وعبرت الخارجية السورية عن رفضها التام للعدوان الإسرائيلي الذي لن يمر دون عواقب.





وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتها التي تلقت وكالة الأنباء السورية سانا نسخة منها: أقدمت سلطات العدو الإسرائيلي في الساعة 45ر12 من فجر الجمعة الخامس والعشرين من ديسمبر على الاعتداء مجددًا على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين وذلك عبر إطلاقها موجات متتالية من الصورايخ من فوق الأراضي اللبنانية من شمال مدينة طرابلس اللبنانية والتي استهدفت منطقة مصياف بريف محافظة حماة الغربي.





وذكرت الخارجية السورية في رسالتها: أن هذا العدوان الإسرائيلي الجديد يأتي عشية احتفال العالم بميلاد السيد المسيح عليه السلام رمز المحبة والسلام وليبرهن مرة أخرى على إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة إرهاب الدولة الذي ازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة ولا سيما بعد فشل اعتداءاتها وتآمرها وذلك بهدف إطالة الأزمة في سوريا.



