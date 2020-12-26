خلال جراحة نادرة استغرقت 6 ساعات.. إصلاح عيوب خلقية برأس طفل رضيع في طنطا

أعلن ￼د. محمود زكي رئيس جامعة طنطا، نجاح￼ فريق طبي من جراحي التجميل والاصلاح والوجه والفكين بكلية طب طنطا من إجراء جراحة نادرة لطفلين بالمستشفي التعليمي العالمي بالجامعة.





أوضح د. أحمد غنيم عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الجراحة الأولي لطفل رضيع يبلغ من العمر عام ونصف بها عيوب خلقية بالجمجمة واستغرقت ساعة واحدة، والجراحة الثانية لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات تعاني من متلازمة كروزن واستغرقت 5 ساعات، وتم عمل الحالتين بكل مهارة ودقة بإجمالي 6 ساعات.





من جانبه، أشار د. محمود سليم، مدير المستشفى، أن هذه العمليات تعتبر من العمليات المعقدة والنادرة في مجال جراحات الأطفال، مؤكدًا توافر التجهيزات الخاصة والبنية التحتية لإجراء مثل هذه العمليات وغيرها في مختلف التخصصات الطبية النادرة، وذلك في إطار خطة المستشفى لتعظيم الاستفادة من الامكانيات التي يملكها، موجها الشكر للفريق الطبي وطاقم التخدير والتمريض.



