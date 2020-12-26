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محافظات

بعد تعرضها لأمطار خفيفة.. قنا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة قنا
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يوسف رجب

أصدر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، تعليمات لجميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والمرافق الحيوية برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها أو سقوط أمطار علي منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر بمنطقتي سفاجا والقصير مما يعرض محافظة قنا لاحتمالية وجود سيول وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أى طوارئ محتملة كما وجه جميع الجهات المختصة بالاستعداد لمواجهة أي أزمات، طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.


كما كلف الداودى، رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات المعنية بالمرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية جميع المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومعدات التدخل السريع ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كل الإجراءات الوقائية.


وأكد محافظ قنا، أن غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.


يذكر أن محافظة قنا، تعرضت صباح اليوم السبت، لأمطار خفيفة فى مناطق متفرقة بأنحاء المحافظة.


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