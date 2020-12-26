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حوادث

هتك عرض فتاة أثناء الكشف.. قرار عاجل بشأن طبيب الكبد بالزقازيق

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، إحالة طبيب أخصائي كبد ومناظير، متهم بهتك عرض فتاة أثناء توقيع الكشف عليها داخل عيادة خيرية بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق، إلى محكمة جنايات الزقازيق.


كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم ثانٍ الزقازيق من "د ش"، 20 سنة، مقيمة دائرة القسم، تتهم فيه "أ ح"، 39 سنة، أخصائى كبد ومناظير بمستشفى حكومى بالشرقية، بهتك عرضها داخل عيادة خيرية يعمل بها بعد انتهاء مواعيد عمله الرسمية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6675 إدارى قسم ثانٍ الزقازيق لسنة 2020.


فيما أكدت الفتاة فى أقوالها وخلال المحضر، أنه أثناء توجهها لعمل أشعة تليفزيونية بالعيادة الخيرية، قام الطبيب بوضع يده بمكان عفتها وهتك عرضها، وتم القبض عليه، وبسؤاله أنكر الواقعة.


فيما قررت النيابة تم عرض الفتاة على الطب الشرعى، وجاء التقرير فى سياق ما أقرت به، وأكدت تحريات مباحث قسم ثانٍ الزقازيق، صحة الواقعة على الطبيب، وقررت النيابة العامة بقسم ثانى الزقازيق، حبسه على ذمة التحقيقات، وتم التجديد له 15 يومًا.


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