بدون إثبات شخصية.. العثور على جثة خمسينية فى الشارع بإمبابة





بلاغا تلقته شرطة النجدة أفاد بالعثور على جثة سيدة فى الشارع بمنطقة الكورنيش بالقرب من قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.





وبالإنتقال والفحص، تبين ان الجثة لسيدة فى العقد الخامس من عمرها، ترتدي ملابسها بالكامل، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية ولا تملك آي إثبات شخصية.





وتكثف فرق المباحث بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.





تحرر المحضر اللازم وتم نقل الجثة للمشرحة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

تكثف الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة سيدة فى الشارع بمنطقة إمبابة.