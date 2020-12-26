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أخبار العالم

إنذار عاجل وأمطار رعدية وانعدام للرؤية.. ماذا يحدث فى المدينة المنورة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
طقس المدينة المنورة
طقس المدينة المنورة
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سمر صالح
أطلق المركز الوطني للأرصاد، بالمملكة العربية السعدية اليوم، السبت، إنذارًا عاجلا يخص طقس منطقة المدينة المنورة، خاصة مدينتي العلا وخيبر.


وقال المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة التغريدات القصيرة "تويتر" أن طقس المدينة المنورة يشهد أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطجية وتدنيًا في مستوى الرؤية.


وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أنَّ إنذار طقس المدينة المنورة بدأ في الساعة العاشرة من مساء الجمعة ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، السبت.


على الجانب الآخر، فقد توقع الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة التغريدات القصيرة "تويتر" أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى أمطار غزيرة، وحبات برد وسيول، على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والشمالية والقصيم والباحة وعسير وجازان، ثم الرياض والشرقية.

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