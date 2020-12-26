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منوعات

غضب شديد.. ترامب يهاجم الصحفيين بسبب ميلانيا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أيام قليلة ويخلي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كرسي الحكم  للرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، لكنه انتهز أيامه الأخيرة ولحظات الاحتفال بأعياد الميلاد، ووجه انتقادات عنيفة إلى المجلات اللامعة في البلاد لفشلها في منح ميلانيا ترامب قدرها عندما كانت السيدة الأولى.


فقد ظهرت "ميشيل أوباما" على 12 غلافًا ضخمًا خلال سنواتها الثمانية في البيت الأبيض، بينما لم تظهر "ميلانيا" إلا على غلاف واحد خلال فترة ولاية زوجها التي استمرت أربع سنوات.


وأعاد ترامب مساء الجمعة تغريد تعليق من صحيفة "بريتبارت" ووصف الصحفيين بالمتغرطسين النخبويين في صحافة الموضة، وكتب ترامب أن ميلانيا هي الأعظم في كل العصور، مضيفًا : "أخبار مزيفة!".


وكان الخبر الذي نشرته الصحيفة، هي إطلالة ميلانيا ترامب بجانب زوجها أثناء توجههما إلى منتجع Mar-a-Lago لقضاء عيد الميلاد، ووصفت الصحيفة إطلالتها، وذكرت أنها مرتدية زوجًا من أحذية "إليونور ألتا" الجلدية السوداء عالية الفخذ من كريستيان لوبوتين".


وكانت تكلفة الحذاء 2,195 دولار، وكان بكعب يبلغ ارتفاعه 4 بوصات، مما زاد من الجاذبية التي اشتهرت بها السيدة ترامب، ومعطف من الصوف من تصميم عز الدين عليّة وسعره  6,610 دولار أمريكي، وزوج من النظارات الشمسية المستطيلة السوداء النفاثة، على غرار نظارة Balenciaga.


وجاء في تغريدة ترامب: "أبعد المتكبرون في صحافة الموضة السيدة الأولى الأكثر أناقة في التاريخ الأمريكي عن أغلفة مجلاتهم لمدة 4 سنوات متتالية".


غياب ميلانيا كنجمة غلاف شعر به بشدة الرئيس الذي علق في كثير من الأحيان على أنه تم التغاضي عن زوجته، بينما ظهرت سلفها ميشيل أوباما بشكل متكرر.


شارك ترامب تغريدة انتقد فيها المجلات رغم أنه لم يعلق بعد على القنبلة التي انفجرت في ناشفيل صباح أمس، الجمعة، أو قدم تحديثًا لموقفه من مشروع قانون الإغاثة الاقتصادية لـ COVID-19.
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