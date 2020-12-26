بالأسعار والمواصفات.. الأيقونة الشبابية MG 5 موديل 2021

تنافس العلامة التجارية الشهيرة MG داخل السوق العالميى والمصريى، وذلك عبر العديد من النماذج المطروحة بين فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وأيضا فئة السيدان والتي من أبرزها الإصدار MG 5 موديل 2021.









حصلت السيارة على حزمة متطورة من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني للفرامل، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وبرنامج والتحكم في الفرامل في المنحنيات CBC، وأيضا برنامج التوازن الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة.









تستمد MG 5 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء "CVT"، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تصل الى 100 كم.









زودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة مدعومة بجنوط معدنية، وشبكة أمامية مكونة من 5 مقاطع تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، ومقود حركة يحتوى على أنظمة التحكم المختلفة، وفتحة سقف كهربائية، ومكيف هواء، وزر تشغيل وإيقاف المحرك.









ويبلغ السعر الرسمي للسيارة MG 5 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل CLASSIC 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 216.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 237.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 254.990 جنيه.