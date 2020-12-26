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فن

بإطلالة جديدة.. راندا البحيري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة راندا البحيري، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.


وتشارك راندا البحيرى فى فيم "أسوار عالية".


فيلم "أسوار عالية" هو فيلم اجتماعى وتتبع أحداثه مسارات اجتماعية مختلفة داخل المجتمع المصري متناولة العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يتناول عالم تجارة المخدرات وآثارها السلبي في المجتمع.


"أسوار عالية" تأليف أمل عفيفى، بطولة رانيا يوسف أحمد العوضى راندا البحيرى، انتصار، عبد العزيز مخيون ياسمين رحمى، ومدير تصوير حازم العتر وإخراج هشام عيسوى.


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