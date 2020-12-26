نسرين طافش توجه نصائح لمتابعيها: اقطع علاقتك بأي مصدر سلبي وساهم في عمل الخير





ووجهت نسرين رسالة لمتابعيها، قائلة:" على الارض السلام وفي الناس المسرة ،اليوم و كل يوم اتذكر انك ترفع ذبذبات البهجة و لو بأبسط الطرق ،الممكنة،غنية دافية،كتاب ممتع ..رتب .. رتبي (خزانتك مطبخك مكتبك )،اهتم بشكلك و بنظافتك الشخصية لأجل نفسك قبل الآخرين..اقعد او تواصل مع ناس مريحين بتستمتع بالقعدة معهم،اقطع علاقتك باي مصدر سلبي حتى لو شخص قريب حط حدود لعلاقتك فيه".





وأضافت:" لو وصلك اي فيديو او صورة لمنشور فيه طاقة خوف رعب حزن ازدراء او تحقير لآخرين لانهم مختلفين خليه يوقف عندك و لا تكون سبب بانتشاره..لو كنت ناوي تتبنى حيوان اليف تعطيه بيت دافي و اكل و حب شو عم تستنى و رح تحس بشعور حلو كتير..شوف فلم او مسلسل ممتع (اكيد مش رعب مهما كان فيه ابداع فني عالي لانو بيكفينا الرعب الي عم بيحاولوا ينشروه بقلوب الناس ) ممكن فلم مبهج بيحكي عن الخير و الأمل او قصة نجاح او فلم سخيف و لذيذ بيضحكك من قلبكاطبخ أكلة بتحبهامارس التامل بمكان هادئ و حط شمعة بيضا و موسيقى رايقة و أتنفس و اقعد مع نفسك او بس اقعد بصمت غمض عيونك و تنفس بعمق و فكر مين لازم تسامح اليوم بينك و بين نفسك بدون ما تروح تقللو للشخص كرمالك لتحس بالراحة و احصي نعم الله الي عندك ياها لو بسيطة بس كتير ناس محرومين منها..تواصل و لو برسالة مع ناس الك زمان ما عبرتلهون انهم مهمين بحياتك".



وتابعت نسرين:"ساهم مع أهل الخير باي شي بتقدر عليه حط تذكير بالمنبه على موبايلك بكلمات تحفيزية او تذكرك تتنفس و تفكر قبل ما تعمل اي شي طبطب على نفسك و تذكر انو وجود شخص سعيد في المجتمع هو فائدة للجميع مو بس للشخص نفسو لانو طاقة الاتزان و السعادة معدية".

حرصت الفنانة نسرين طافش على تهنئة جمهورها بمناسبة الكريسماس،ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.