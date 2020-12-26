أكبر المسارات الدينية في العالم.. وزير التنمية المحلية: رحلة العائلة المقدسة تحمل الخير لمصر

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لمتابعة أعمال تركيب اللوحات الارشادية والبانرات و البوابات، حيث يشمل المسار أعمال رصف بطول 24 كم وبتكلفة 44 مليون جنيه وإنارة طرق بقيمة 26.2 مليون وتشجير بالنخيل المثمر بعدد 1200 نخلة بقيمة 3.6 مليون وكذا أعمال لوحات ارشادية بتكلفة 2 مليون وبتكلفة اجمالية 75.8 مليون جنية.





وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتابعان كافة تفاصيل مسار العائلة المقدسة لتذليل كافة المعوقات أو التحديات الخاصة بالإنتهاء من تجهيز المسار في ٨ محافظات،مضيفا أن المسار يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم وتصل مساحته ٣٥٠٠ كيلو متر، لافتًا إلى أن الدولة بكافة وزاراتها وأجهزتها المعنية تتعاون للإنتهاء من هذا المسار

مؤكدا أن رحلة العائلة المقدسة تحمل الخير لمصر، وهناك ملايين السياح بدول العالم يرغبون في زيارة هذا المسار وقضاء أوقات طويلة فيه بإعتبار تلك الرحلة تعد رحلة روحانية وتثقيفية وعلاجية ودينية.





وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة هو أحد أهم المشروعات القومية التى تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع أطراف متعددة على رأسها وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية الآخرى والكنيسة القبطية المصرية والمحافظات،





من جانبه أكد محافظ البحيرة، على أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون يعد من المشروعات القومية الهامة التي توليها المحافظة إهتمامًا بالغًا وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهرًا تراثيًا وجماليًا عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لإستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة سبل الراحة لهم وإستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الإقتصادية والتنموية للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن أعمال تطوير المسار والمنطقة بلغت 75,8 مليون جنية ( تمويل ذاتي من المحافظة ودعم من وزارة السياحة ) لإستكمال أعمال التطوير بالمنطقة مشيرا الى الجهود المبذولة لتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة حيث تم رصف شوارع بأطوال بلغت ٢٤ كم بتكلفة ٤٤ مليون جنية، وكذا إنارة ١٨ كم بتكلفة 26,2 مليون جنية، وتشجير بالنخيل المثمر بعدد 1200 نخلة بقيمة 3.6 مليون وكذا أعمال لوحات ارشادية بتكلفة 2 مليون، مضيفًا أن يتم الآن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون

حضر الجولة التفقدية الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشمونى سكرتير عام المحافظة، المهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط، هشام الهلباوى مدير مشروع تنمية صعيد مصر بالوزارة، كامل غطاس رئيس مدينة وادى النطرون وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وقيادات الوزارة والمحافظة.





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