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تعليم

جامعة حلوان تخصص أرقاما للتواصل مع الحالات المشتبه إصابتها بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:34 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
أعلنت جامعة حلوان عن إرشادات التعامل فى حالة الاشتباه بإصابة أى فرد من الجامعة بفيروس كورونا سواء كان طالبا أو أحد أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في الجامعة.

وناشدت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلبة المنتمين لجامعة حلوان، فى حالة ظهور أى أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كارتفاع فى درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق على أى من أحد، عليه عزل نفسه فى المنزل على الفور، والتواصل مع الإدارة الطبية من خلال الهاتف.


وحددت الجامعة أرقام هواتف التواصل فى حالة الشعور بأى من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل معه حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:
0114 5632478
0106 5738847

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ونوهت الجامعة أن هذه الخدمة تعمل على مدار ال24 ويمكن أيضا التواصل عبر الواتس اب من خلال الارقام المذكورة، وسيقوم الطبيب المنسق من خلال التليفون بأخذ التاريخ المرضي المفصل من المشتبه بإصابته وطلب التحاليل والفحوص الضرورية منه والتي سيقوم المريض بإرسالها كذلك عن طريق تطبيق واتس آب.

كما يقوم الطبيب المنسق بعد اكتمال الفحوصات الأساسية المطلوبة بترتيب عرض الحالة على اللجنة العلمية المشكلة برئاسة عميد كلية طب حلوان وعضوية رؤساء الأقسام المعنية بالكلية، حيث تقوم اللجنة بمناظرة الفحوصات المعملية والأشعات المعروضة، واتخاذ قرار بشأن احتياج المريض لدخول مستشفى العزل أو ملازمة العزل الذاتي المنزلي.

أما عن الحالات التي يقرر لها دخول المستشفي يتولى المدير التنفيذي للمستشفيات بتنسيق الدخول بمستشفى العزل الجامعي طبقًا للأسرة المتاحة والأولويات الموضوعة للدخول من قبل اللجنة العلمية، وبالنسبة للحالات التي يقرر لها العزل المنزلي، يتم إحالتها للمتابعة التليفونية مع أحد أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المعنية لتقرير بروتوكول علاج العزل المنزلي المناسب للمريض وكذلك تعليمات واحترازات العزل، ولضمان المتابعة المستمرة للمصاب حتى التعافي.

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