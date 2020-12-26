رسائل من الفضائيين.. اكتشاف غامض يثير الجدل بين العلماء

الفضاء المكان الفسيح الذي يخبء في كل زاوية منه أسرار ومعلومات مذهلة يتم اكتشافها تباعًا، فقد أعطى اكتشاف 1000 دائرة دخان في الفضاء الأمل لعلماء الفلك بأن الكواكب خارج الأرض تحاول الاتصال بنا.





ظهرت تلك الدوائر في العام الماضي وأذهلت العلماء الذين لم يروا شيئًا مثلهم من قبل، يعتقد العديد من الخبراء أنهم يصلون إلى 1000 رسالة من كائن فضائي يحاول الاتصال بنا ،بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





فيما رجح أخرون بأنه يمكن أن تكون بقايا نجم متفجر في مكان ما في المجرة، ويعتقد البعض الآخر أنه يمكن ربطها بالثقوب الدودية، وهو ممر نظري عبر الزمان يمكن أن يخلق اختصارات للسفر عبر الكون.





قال البروفيسور "راي نوريس" من جامعة ويسترن سيدني في أستراليا، إن زميله الذي اكتشفهما لم يكن لديها أدنى فكرة عنهما، كما أضاف البروفيسور "نوريس" إنهم بدوا مثل "دائرة شبحية معلقة في الفضاء تشبه حلقة الدخان الكونية".





وأضاف: "لم ير أي منا شيئًا كهذا من قبل ولم يكن لدينا أي فكرة عما كان عليه.. في البداية اشتبهنا في أن قطعة أثرية في التصوير ربما تكون ناتجة عن خطأ في البرنامج، لكن سرعان ما أكدنا أنها حقيقية، باستخدام تلسكوبات راديو أخرى. ما زلنا ليس لدينا أي فكرة عن حجمها أو بعدها".





مختتمًا:"هذه النقاط الغامضة لا تبدو مثل أي شيء نعرفه بالفعل..البحث جار الآن باستخدام التلسكوبات حول العالم للعثور على المزيد وفهم أسبابهم.. ويقوم فريقنا بعصف ذهني لكل هذه الأفكار ويأمل في أن يكون لدى أحدنا وميض الإلهام الذي يحل اللغز".