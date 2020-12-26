باحثة بالجامعة الأمريكية: عقار جديد لعلاج السرطان.. والنتائج مبشرة

قالت سلمى الشافعي الحاصلة على درجة الماجيستير بقسم الأحياء بالجامعة الامريكية بالقاهرة أنه يتم العمل حاليا على تطوير عقارا لعلاج السرطان، بحيث يكون هذا العقار موجها لتوصيل الأدوية للخلايا السرطانية بشكل مباشر، وتحسين تجمع "النيدابلاتين" وهو عامل العلاج الكميائي داخل الخلايا السرطانية.





وأضافت "الشافعي" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن العقار الذي يتم تطويره يعمل على تقليل الآثار الجانبية الناتجة عن تلقي الأدوية الخاصة بالسرطان ، كما أنه أكثر امانا على الخلايا السليمة مقارنة بالعقار القديم، ويكون العقار الجديد "ندابلاتن" مغلفا في كرة من الدهون المختارة لكي يعمل على التراكم في الخلايا السرطانية فقط وليس السليمة.





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وأوضحت أنه يتم إجراء العديد من التجارب على الخلايا البشرية، وأثبتت نتائج فعالة على الخلايا السرطانية، مشيرة إلى أن الجامعة هي التي تقوم بتمويل هذا البحث دون تلقي أي دعم مادي من أي جهات أخرى.





كما أنه تم بالفعل إنتاج كميات من هذا العقار ولكن في مراحلة الاختبارات، وقد أثبتت النتائج الأولية فعاليتها وقدرتها على تقليل الأعراض الجانبية للعقار القديم ، ونوهت إلى أن هذا العقار ليس مستخدما في مصر.

