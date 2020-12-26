آمنة تماما.. جامعة عين شمس تنفي اندلاع حريق بمستشفى العبور التخصصي

نفت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، صحة ما تردد بشأن اندلاع حريق بمستشفى العبور التخصصي.





وأكد الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى آمنة تمامًا وتباشر مهامها في خدمة وعلاج المرضى بكامل طاقتها وكفاءتها.





وناشدت إدارة الجامعة ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب المغرضة والتي من شأنها تكدير الرأي العام وإثارة البلبلة.





وفي سياق آخر أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب برئاسة عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، تشكيل مجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ والذي ضم الطالب محمد عبد الحميد لاشين بكلية الحقوق الفرقة الثالثة رئيسًا للاتحاد ومحمد خالد عثمان كلية التجارة الفرقة الثالثة نائبًا له.





كما أعلنت اللجنة الأمناء والأمناء المساعدين للجان العليا للاتحاد وهم:

أمين اللجنة الرياضية العليا السيد فؤاد كلية التربية والأمين المساعد محمد جمعة كلية الهندسة.

أمين اللجنة العليا للأسر محمد ماهر السيد والأمين المساعد خالد أحمد عبد الظاهر.

أمين اللجنة الثقافية العليا عبد الرحمن شريف كلية التربية والأمين المساعد محمد السيد محمد كلية الزراعة.

أمين اللجنة العلمية والتكنولوجية العليا أنس أحمد مهاب كلية الصيدلة والأمين المساعد مايكل منير كلية الطب.

أمين اللجنة الاجتماعية العليا خالد محسن كلية التربية النوعية والأمين المساعد بولا مرقص كلية طب الأسنان.

أمين اللجنة الفنية العليا منار طنطاوي ثابت والأمين المساعد أحمد بدر منير.

أمين اللجنة العليا للجوالة محمود أحمد يونس كلية التربية وأمين مساعد اللجنة كريم سعيد كلية الزراعة.







