حقيقة ظهور ملكة بريطانيا المزيفة على شاشات التليفزيون.. تفاصيل وصور

ظهرت الملكة إليزابيث الثانية، على شاشات التليفزيون وهي ترقص خلال الساعات الماضية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة البريطانيين، ليتبين أن ما حدث لم يكن للملكة وإنما لشخصية مُزيفة، وفق ما أوردت صحف دولية.

وعادة ما تلقي الملكة البريطانية الحقيقية خطابها في يوم عيد الميلاد، ويتم بثه حول العالم.

لكن خطابها يوم الجمعة أعقبه فيلم مزيف رقميًا للملكة ، تم بثه على القناة الرابعة.

وكان الفيلم المزيف من عمل ممثلين، وجاء في صيغة تحذير للناس وتساؤل "عما إذا كان ما نراه ونسمعه هو دائمًا ما يبدو في الحقيقة".

وقالت القناة الرابعة إن الفيديو تم بثه كتحذير دعائي مفبرك، من التكنولوجيا التي يمكن أن تبث أخبار مزيفة، وتحذير من انتشار المعلومات المضللة في العصر الرقمي.

واستعانت القناة الرابعة البريطانية بشركة التكنولوجيا "Deepfake" التي استعانت بممثلة بديلة، هي ديبرا ستيفنسون، لكي تجسد دور ملكة بريطانيا خلال إلقاء كلمتها المزيفة، ولكن بعد إخفاء ملامحها بالمؤثرات البصرية.

كما تم التلاعب بكلام الملكة إليزابيث في رسالتها البديلة، إذ تقول: "لم أتمكن دائما من التحدث بوضوح ومن القلب عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لذلك أنا ممتنة للقناة الرابعة لمنحي الفرصة لقول ما يعجبني دون أن يضع أحد الكلمات في فمي".

وعلى الرغم من أن نية القناة الرابع البريطانية هو "تثقيف الجمهور"، فإن موقع "إنغادجيت" التقني يرى أن هناك خطرًا ضئيلاً نسبياً في أن ينظر أي شخص إلى الرسالة المزيفة من ملكة بريطانيا بأنها حقيقية، خاصة أنها تحدثت فيها عن موضوعات تهم نطاق عريض من الجمهور، مثل تخلي حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن صفتهما الملكية ومغادرتهما بريطانيا، وعلاقة نجلها الأمير أندرو مع الممول والمتاجر بالجنس جيفري إبستين.

وفي رسالتها الحقيقية بمناسبة عيد الميلاد، والمسجل مسبقا ليوم عيد الميلاد، تحدثت الملكة، البالغة من العمر 94 عامًا، مرارًا عن الأمل في المستقبل، وأثنت الملكة على العاملين في الخطوط الأمامية لجهودهم خلال الوباء وقدمت تعازيها للعائلات التي لم تتمكن من الاحتفال سويًا بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

An alternative message for a very alternative year. Watch on Christmas Day, 3:25pm. #AltXmas pic.twitter.com/L0qYL8jncI