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ثقافة

الأعلى للثقافة يناقش مستقبل المحميات: نستهدف الاستثمار وإرساء نظام مالی مستدام

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان (المحميات الطبيعية فى مصر.. رؤية واستثمار)، نظمتها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس.

جاء ذلك بحضور مقررها الدكتور السيد الحسينى، وأدارت الندوة الدكتورة فاطمة عبد الله فرجانى، وشارك فيها كل من: الدكتور عوض عبد المعبود سالم، الأستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور عادل عبد الله سليمان، مساعد مدير مشروع الطيور الحوامة المهاجرة، والدكتور حسام شعبان محمد، مدير الإدارة البيئية والتفتيش البيئى بجهاز شؤون البيئة، وقد طبقت الاجراءات الاحترازية كافة، بهدف الوقاية والحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، كما بثت المناقشة مباشرة عبر حسابات المجلس، بمختلف منصات التواصل الاجتماعى.

تحدثت مديرة النقاش بالجلسة الدكتورة فاطمة فرجانى، مشيرة إلى أن أهمية موضوع الندوة تنبع من الأهمية التى تمثلها المحميات الطبيعية بشكل عام لمصر، وأوضحت أن هذا الاصطلاح يطلق على المناطق المخُصّصة للحفاظ على الطبيعة، وإجراء البحوث العلمية المتعلّقة فيها، وحماية الحياة البرية من نباتات وحيوانات وسائر المخلوقات التى تحويها، وتتأتى تلك الحماية بواسطة تطبيق الوسائل والأساليب المختلفة التى ساهمت فى جعل الأراضى غنية بالحياة البرية فيما مضى.

ثم تحدث الدكتور عوض عبد المعبود سالم، وجاءت كلمته تحت عنوان: (توزيع المحميات الطبيعية فى مصر)، وأكد من خلالها أن مساحة المحميات الطبيعية فى مصر تبلغ حوالى 15% من مجمل مساحة الجمهورية، وتقع نسبة لا بأس بها منها فى محافظة جنوب سيناء، التى تكاد أن تكون بأكملها محمية طبيعية، وسرد أسماء أبرز المحميات الطبيعية المصرية التى تغطى أغلب بقاع مصر شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، من الأكبر مساحة إلى الأقل على النحو التالى: محمية الجلف الكبير، محمية جبل علبة، محمية وادی العلاقی، محمية وادى الجمال (حماطة)، محمية سانت كاترين، محمية طابا، محمية الصحراء البيضاء، محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، محمية وادى الريان، محمية قارون، محمية رأس محمد، محمية العميد الطبيعية، محمية نبق، وفى مختتم كلمته وضح أن نظام التصنيف العالمى للمحميات الطبيعية الذى يقسمها إلى فئات عدة، وهى: الفئة الأولى التى يتمتع ما يندرج تحتها بالحماية الدقيقة أو الصارمة وتتمثل فى الطبيعة والمناطق البرية، والفئة الثانية مثل الحديقة الدولية، والفئة الثالثة مثل حماية المظاهر الطبيعية وتتمثل فى النصب التذكارى الطبيعى، والفئة الرابعة وتتمثل فى حماية الأنواع والمواطن البيئية، والفئة الخامسة التى تتضمن حماية "اللاندسكيب" البرى أو البحرى والاستجمام، والفئة السادسة وهى الاستخدام الداعم للنظام البيئى الطبيعى وحماية الموارد المدارة بيئيًا، والفئة السابعة وتتمثل حماية المناطق الأنثروبولوجية والمناطق الأحيائية الطبيعية، والفئة الثامنة وتندرج تحتها المحميات المتعددة الاستخدام ومحميات صيانة الموارد، والفئة التاسعة وتتضمن مناطق حماية البايوسفير، والفئة العاشرة وتختص بمحميات مواقع الميراث العالمى.

فيما تحدث الدكتور عادل عبد الله سليمان، وتناول محور: (الاستشمار فى المحميات الطبيعية)؛ حيث أكد أن الهدف العام من الاستثمار فى المحميات الطبيعية يتمثل فى إرساء نظام مالی مستدام للمحميات الطبيعية، وما يستلزم من هياكل للإدارة ونظم وقدرات لضمان الاستخدام الرشيد للعائد المحقق طبقًا لأولويات متطلبات صون التنوع البيولوجى، وأوضح أن أبرز النتائج المستهدفة من الاستثمار فى المحميات الطبيعية، تتمثل فى صياغة أطر عمل قانونية وسياسية ومؤسسية؛ لتنمية الموارد المالية للمحميات، وحشد الموارد المالية لتحقيق الإدارة الكفؤة، والتخطيط الاستثمارى وأنظمة الإدارة الفاعلة من خلال المحميات الطبيعية.
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