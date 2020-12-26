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محافظات

صحة الوادي الجديد: قوافل طبية لسد عجز التخصصات بالمناطق المحرومة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:24 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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منصور ابوالعلمين
قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد اليوم السبت ، إن المديرية تواجه مشكلة عجز التخصصات الطبية  في المحافظة من خلال تنفيذ قوافل طبية للمناطق النائية والبعيدة والمحرومة بكافة قري ومراكز المحافظه.

واوضح أن المحافظه بها  59 منشأة طبية في قطاع الرعاية الأساسية، وتشكل نسبة العجز فيها من 45-50 % ونتغلب على مشكلة العجز في الكوادر الطبية من خلال عدة محاور أبرزها تدوير القوى البشرية بتنفيذ مأموريات للأطباء المقيمين بالمستشفيات المركزية والعامة للوحدات الصحية في القرى لمدة 3 أشهر.

كما يجري تنفيذ قوافل طبية بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" للقرى البعيدة والمحرومة، أضافة لتقسيم العمل في الوحدات الصحية القروية القريبة من بعضها لفترات عمل صباحي ومسائي من خلال الطبيب المتواجد في الوحدة القروية.
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وأضاف محروس، أنه يجري حاليا  التعاقد مع جامعات أو أطباء في تخصصات نادرة لتقديم الطبية بشكل أسبوعي بالمحافظة مثل جامعة أسيوط، بالإضافة إلى تفعيل الوزيرة لقانون رقم 184 لمدة الخدمة لمدة عامين للأطباء الذين بلغوا سن التقاعد القانوني للاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى تفعيل تقنية العلاج عن بعد والتي تقدم الخدمة لأبناء المحافظة بالتعاون مع عدة جامعات مختلفة.

وفي ذات السياق أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد،عن تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية لأهالي قرية أبو هريرة التابعة لمركز الفرافرة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأضاف محروس، في بيان صحفي، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 552 مواطنًا على مدى يومي 23 و24 ديسمبر الجاري، حيث تضمنت القافلة تخصصات طبية هي "الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

وأوضح محروس، أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات غير المتوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

ولفت إلى، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.

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