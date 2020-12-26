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أخبار العالم

ترامب: لدينا أدلة على تزوير الانتخابات.. والمحكمة العليا ترفض رؤيته

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:39 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
هاجم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية، مشددا على وجود تزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن لديه دليل مطلق على تزوير الانتخابات لكن المحكمة العليا لا تريد رؤيته، بحجة أنها غير مستعدة.

وأشار ترامب إلى أن المحكمة العليا غير مؤهلة وتعاملها كان ضعيفا جدا مع التزور الضخم في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي، على حد زعمه.

وأضاف في تغريدة أخرى "أخبرني أحد العسكريين الأمريكيين الموجودين في أفغانستان أن الانتخابات هناك كانت أكثر أمانا وأفضل بكثر من انتخابات 2020 في الولايات المتحدة".

وأوضح أن الانتخابات الأمريكية كان بها ملايين الأصوات المزورة عبرة البريد الإلكتروني، وكانت بمثابة انتخابات بلد من دول العالم الثالث، واختتم قائلا "رئيس مزيف".

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس الأمريكثي المنتخب جو بايدن السلطة رسميا في 20 يناير المقبل، بينما يرفض ترامب الاعتراف  بهزيمته.
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