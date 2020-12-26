أسباب وعلاج وخز اليدين والقدمين

يشعر البعض بوخز في اليدين أو القدمين فإذا حدث هذا بشكل نادر فلاداعي للقلق ولكن اذا تكرر الأمر أو استمرت المعاناة من الوخز "حرقة وتنميل" فى القدمين أو اليدين فيعد مؤشر خطر حقيقيا.





وأوضح موقع "medicinenet " أن الوخز فى القدم أو اليد عادة ما يرتبط بظهور أعراض أخرى مثل الألم ، وحرق، أو خدر في اليدين والقدمين، مما يعكس تلف الأعصاب في المنطقة التى يحدث فيها الخدر أو (الاعتلال العصبي) ؛ لأن هذه مناطق محيطية من الجسم مما يستدعى زيارة الطبيب في أقرب وقت.





يستخدم مصطلح اعتلال الأعصاب المحيطية للإشارة إلى هذا النوع من الأعراض، الاعتلال العصبي المحيطي له عدد من الأسباب ويختلف في شدته بين الأشخاص المصابين.

ومن الأسباب الطبية للوخز في اليدين والقدمين بسبب تلف الأعصاب نقص فيتامين ، مرض السكري ، و الفشل الكل كما يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية إلى الشعور بـ الوخز في اليدين والقدمين، وأمراض المناعة الذاتية والسموم وإدمان الكحول والالتهابات.

أسباب أخرى للمعاناة من وخز اليدين والقدمين

نقص حمض الفوليك

عدوى فيروس ابشتاين بار





داء النشواني الوراثي

الاعتلال العصبي الوراثي الحسي المستقل

فشل الكبد

الأدوية

نقص النياسين

تسمم الفوسفات العضوي

التسمم

الفشل الكلوي

مرض طنجة

السموم

الصدمة " الاصطدام بشئ "

نقص فيتامين ب 1

نقص فيتامين ب 12

نقص فيتامين ب 6

فيتامين E نقص

علاج وخز اليدين و القدمين

توجد ادوية عديدة تساعد فى علاج وخز اليدين والقدمين ولكن يجب أن يتم اختيارها حسب حالة الفرد والاسباب التى ادت للمعاناة من هذه الاعراض والامراض الاخرى التى يعاني منها الفرد.

وإليكم أبرز الأمثلة على أدوية الوخز في اليدين والقدمين.

- أميتريبتيلين (إيلافيل ، إندب)

- كاربامازيبين ، تيجريتول ، تيجريتول إكس آر ، إيكيترو ، كارباترول ، إبيتول ، تيريل

- سيمبالتا (دولوكستين)

- ليريكا (بريجابالين)

- نورتريبتيلين (باميلور)



