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فن

بملابس بابا نويل .. نيرمين ماهر تحتفل بالكريسماس .. صورة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:06 م
نيرمين ماهر
نيرمين ماهر
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محمد بدران


شاركت الفنانة نيرمين ماهر جمهورها صورة لها وهي تحتفل بالكريسماس عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "نيرمين ماهر" خلال الصور باطلالة مميزة وهي مرتدية ملابس بابا نويل نالت إعجاب الجمهور.

ويعرض حاليا لـ نرمين ماهر مسلسل " قوت القلوب " بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

كما شاركت  نيرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.


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