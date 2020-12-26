نيدفيد ومحمد محمود يواصلان برنامجهما التأهيلي فى الأهلي

واصل كريم نيدفيد ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.





وخاض الثنائي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، بالإضافة إلى بعض فقرات الجري والتأهيل في الملعب.

ويؤدي «نيدفيد» و«محمود» برنامجا تأهيليا خلال الفترة الحالية، قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية، وفقا للبرنامج العلاجي المحدد لكل منهما.





ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.



