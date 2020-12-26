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محافظات

تسير بدعم مستمر.. محافظ البحيرة: تنفيذ 94 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:52 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى



اختتم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الجولة التفقدية التى بدأت منذ صباح اليوم، وتم خلالها افتتاح وتفقد العديد من المشروعات الخدمية والتنمية، بزيارة قرية زاوية صقر بمركز ابو المطامير احدى قرى المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. 

وتم تفقد أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة 2 كوبري وصيانة مركز الشباب وإحلال وتجديد شبكة الانارة وانشاء محطة رفع ووصلات منزلية ودعم شبكة مياه الشرب وتطوير الوحدة البيطرية والوحدة الصحية وتغطية ترع وعمل تكاسي للمصرف العمومي وعمل شبكات أرضية للغاز  وشراء سيارة جمع قمامة وتنفيذ شبكة اتصالات  ورفع كفاءة عدد 43 منازل بتكلفة اجمالية 67 مليون جنية. 

أوضح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المرحلة الاولى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالبحيرة شهدت نجاح كبير حيث شملت ثمان قرى بنطاق المحافظة وتضمنت تنفيذ 94 مشروعا في العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري، والري، والصحة، والطب البيطري، والكهرباء 348.3 مليون جنيه. 

وأكد محافظ البحيرة، إن المبادرة  تسير بدعم ومتابعة مستمرة من وزارة  التنمية المحلية بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وأهمية المبادرة في توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني القرى الأكثر إحتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

حضر الجولة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المنهدس حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء وائل زغلول رئيس مدينة ابو المطامير وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وقيادات الوزارة والمحافظة ومديرى المديريات والشركات والجهات المشاركة بالمبادرة.




تسير بدعم مستمر.. محافظ البحيرة: تنفيذ 94 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة
تسير بدعم مستمر.. محافظ البحيرة: تنفيذ 94 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة
تسير بدعم مستمر.. محافظ البحيرة: تنفيذ 94 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة
تسير بدعم مستمر.. محافظ البحيرة: تنفيذ 94 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة
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