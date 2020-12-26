إعلامي لبناني: بلادنا باتت على مقربة من فاجعة اجتماعية واقتصادية ومالية تسقطها في فوضى

كشف الإعلامي اللبناني، طارق ابوزينب، أن العقبات امام تشكيل الحكومة اللبنانية و تعطيل خطط الإصلاح والمبادرات الدولية ظاهرها محلي لكن باطنها اقليمي، محملا مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية لفريق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون والنائب جبران باسيل وحليفهم حزب الله.





وأكد الإعلامي اللبناني في تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن لبنان تجاوز كل الخطوط الحمراء وبات على مقربة شديدة من أن تحلّ فيه فاجعة اجتماعية و اقتصادية ومالية قد تسقطه في فوضى في منتهى الخطورة وعلى كل المستويات .





وأوضح ابوزينب، أن الرئيس المكلف سعد الحريري يريد حكومة محايدة مستقله غير حزبية تعمل على وقف الانهيار الاقتصادي والعمل على الاصلاحات السريعة ، اما قصر بعبدا والتيار الوطني الحر وحلفائهم يريدون تسمية الوزراء والسيطرة على الحقائب الحساسة والتدخل بتوزيعها وأبرزها القضائية والامنية ، ومزيد من الحصص حيث لا يزال فريق رئيس الجمهورية يسعى الى الحصول على الثلث المعطل في اي تركيبة حكومية يقترحها الرئيس المكلف سعد الحريري .





وأضاف الإعلامي اللبناني : لكن في الكواليس يبدو ان حزب الله بالوكالة عن ايران لا يزال يعرقل في الافراج عن الحكومة اللبنانية لكي تبقى معلّقة الى حين ذهاب ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب وتسلّم الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن مقاليد الحكم في واشنطن وبالتالي لبنان اصبح رهينة للخارج وعلى ضوء الطريق الذي سيسلكه جو بايدن في التعاطي مع النظام الإيراني ،ستحدد طهران ومليشيا حزب الله، ما يجب فعله بلبنان و حكومته.



