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حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بحق 5 متهمين بالإتجار بالبشر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:32 م
محاكمة
محاكمة
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رامى المهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين  بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم،بتهمة الاتجار بالبشر في التجمع الأول.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.

تبين من خلال أمر الإحالة أن المتهمين هم: م . ب ، ن . ع ، ع . خ ، ص . ش ، م .د 

كشف امر  الاحالة ارتكاب  المتهم الاول جريمة الاتجار بالبشر حال كونه زوج المجني عليها " د .  ق " وذلك بأن قام بتصويرها حال ممارستهما لعلاقة الزوجية كما أكرهها على التوقيع على إيصالات أمانة واستغل ذلك بأن أكرهها بموجب ما سلف على ممارسة تلك العلاقة مع آخرين تحت وطأة التهديد بنشر تلك التسجيلات واستخدام تلك السندات.

وأضاف أمر  الإحالة  شروع  المتهم في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بان قام باستقطاب المجني عليها "  ن .  م  " وقام بتصويرها حال ممارستهما للعلاقة الجنسية بقصد استخدام تلك التسجيلات لإجبارها على ممارسة أعمال الدعارة مع آخرين إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو لوذها بالفرار.

وأضاف امر الاحالة  قيام المتهمة الثانية ن  .ع ، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن قامت بالتعامل بالمجني عليها " ه . أ " وذلك بنقلها وإيوائها خارج حدود البلاد  مستغلة حاجتها ووعدها بتلقي مبالغ مالية بقصد استغلالها في أعمال الدعارة

وأشار أمر الإحالة ان  المتهمة الثالثة "  ع . خ " بالتعامل بالمجني عليها "  ر .  أ "ّ وذلك بنقلها وإيوائها خارج حدود البلاد مستغلة حاجتها ووعدها بمبالغ مالية بقصد استغلالها في أعمال الدعارة.

كما اشار امر الاحالة الي قيام المتهمتين الرابعة " ص .  ش "  والخامسة " م  . د "  بنقل المجني عليهم عبر إمدادهم بالمستندات التي تمكنهم من ذلك اللازمة بقصد استخدامهم عقب ذلك بأعمال الدعارة بمقابل مادي لصالحهما.   

وأكدت تحريات ضابط، بقطاع مكافحة المخدرات إدارة مكافحة الخدمة غير الشرعية والاتجار بالبشر  قيام المتهم الأول باستقطاب الفتيات والزواج منهن بموجب عقود رسمية وعرفية واستغلالهم عقب تصويرهم خلسة في أوضاع جنسية وإجبارهن على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة غير محددة القيمة والتهديد باستخدامها برفع قضايا ضدهم في حالة عدم امتثالهن للاستمرار في ممارسة أعمال الدعارة.
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