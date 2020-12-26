شعبة الأدوية: 70% مبيعات بروتوكول كورونا.. ولا تحريك للأسعار

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إنه بعد انتهاء الموجة الأولى تم وضع خطة لتوفير مخزون دواء لمصر يكفي من 6 لـ 12 شهرا من مواد خام ومواد تعبئة ومنتج نهائي لأي قم من الأعداد المصابة .

وأضاف علي عوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه هناك إجراءات تم اتخاذها لتسهيل إجراءات الاستيراد وتسجيل ادوية خاصة بعلاج فيروس كورونا".





وتابع علي عوف:" مع دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا في مصر شهدنا زيادة طلب على الادوية تصل لـ 70% كنسبة مبيعات لبروتوكول كورونا".





وأكمل علي عوف:" المخزون متوفر لكل أدوية بروتوكول علاج كورونا واستيراد المواد الخام ومواد التعبئة لم يتوقف "، مضيفا:" ما يباع من أدوية لعلاج فيروس كورونا على السوشيال ميديا مفبركة ومغشوشة".



