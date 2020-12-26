ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شعبة الأدوية: 70% مبيعات بروتوكول كورونا.. ولا تحريك للأسعار

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:36 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إنه بعد انتهاء الموجة الأولى تم وضع خطة لتوفير مخزون دواء لمصر يكفي من 6 لـ 12 شهرا من مواد خام ومواد تعبئة ومنتج نهائي لأي قم من الأعداد المصابة .
 
وأضاف علي عوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه هناك إجراءات تم اتخاذها لتسهيل إجراءات الاستيراد وتسجيل ادوية خاصة بعلاج فيروس كورونا".

 وتابع علي عوف:" مع دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا في مصر  شهدنا زيادة طلب على الادوية تصل لـ 70%  كنسبة مبيعات لبروتوكول كورونا".

 وأكمل علي عوف:"  المخزون متوفر لكل أدوية بروتوكول علاج كورونا  واستيراد المواد الخام ومواد التعبئة لم يتوقف "، مضيفا:" ما يباع من أدوية لعلاج فيروس كورونا على السوشيال ميديا مفبركة ومغشوشة".

ولفت علي عوف:" نتابع المخزون الاستراتيجي بشكل اسبوعي وهناك تكاتف لتوفير مخزون ادوية  بروتوكول كورونا، ولن يكون هناك تحريك لسعر أي دواء في هذه المرحلة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شعبة تجار الأدوية: الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية الأساسية يكفي من 9 إلى 12 شهرًا

بعد منتج فايزر .. شعبة الأدوية: مصر ستمتلك لقاح كورونا في يونيو 2021

شعبة الأدوية: استعددنا للموجة الثانية منذ يونيو ولدينا مخزون إستراتيجي

رئيس شعبة الأدوية: 60% لـ 70% زيادة في الطلب على علاج المناعة بسبب كورونا ..فيديو

أخبار التوك شو| متى ينفذ حظر التجوال وتأجيل الدراسة؟.. مفاجأة عن سلالة كورونا.. وليلة دخلة سونسون في حديقة الحيوان

بسبب الاستهتار.. تحذير شديد اللهجة من النواب بشأن توافر أدوية كورونا

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

أخبار الرياضة.. صن داونز يكشف حقيقة انتقال سيرينو إلى الأهلي.. الشناوي يتفوق على صلاح في استفتاء CNN.. وهذا مصير بن شرقي وأوناجم مع الزمالك

الخطيب يقود المفاوضات.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من ضم سيرينو

والده مصري.. وفاة آخر جاسوس مزدوج جنّده السوفييت وقلب بريطانيا رأسا على عقب

خاص | مصدر مسؤول: العراق سيوجه ضربة كبيرة لـ إيران وتركيا بهذه الخطوة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد طبيب الإنسانية .. أبرز 20 تصريحا لـ هاني الناظر في 2020

علاجات منزلية لبرودة القدم في الشتاء .. لا يمكن تخطر ببالك

طريقة تحضير عجينة القطايف اللبنانية