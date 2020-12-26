ضبط مركز للدروس الخصوصية بحي وسط مدينة المنيا

تابع الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا، مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، حيث تم خلال الجولة ضبط مركز للدروس الخصوصية بحي وسط المدينة، وتم غلق المركز وتحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن رافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.
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وجه محافظ المنيا خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تنظيم العديد من الجولات الميدانية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق متصل أجري الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا،جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، حيث تم خلال الجولة ضبط مركزًا للدروس الخصوصية به 150 طالبا بحي شمال المدينة، وتم غلق المركز وتحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن. رافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.
قال نائب المحافظ، ان هناك تكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخالفين لتنفيذ التعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة ووزارة الصحة والسكان، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مع الحرص على توحيد الجهود في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للخروج بالوطن من هذه الازمة.
وشدد محافظ المنيا، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وعلى الأماكن التي يتردد عليها المواطنين، مع استمرار الحملات على مراكز الدروس الخصوصية بهدف القضاء على التجمعات للحد من انتشار العدوى.
وفي سياق متصل أصدرت نقابة أطباء المنيا، بيانا، اليوم السبت، نعت فيه أحد أطبائها الذي توفي ونعت النقابة الدكتور إسكندر صادق استشارى الأنف والأذن، شهيد الواجب الذى وافته المنية.
وتوجهت النقابة لأسرة للدكتور اسكندر صادق، شهيد الواجب بخالص العزاء، داعية أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.
يذكر أن شهداء المنيا من الأطباء منذ ظهور جائحة كورونا العام الجاري، هم: الدكتور عاطف محمود سالم استشاري الجراحة العامة ومكافحة العدوى، والدكتور سيد نادي كامل أخصائي الحميات بمستشفي سمالوط، والدكتور عماد حبيب استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة، والدكتور محمود البطل استشاري النساء والتوليد بمستشفى مغاغة، والدكتور حنا نجيب الصيدلي بمستشفى بني مزار العام، والدكتور ورداني حسن عيد استشاري الجراحات العامة، والممرضة شروق محمد بالمنيا، والممرضة سحر فرغلي مفتشة التمريض بإدارة المنيا الصحية.