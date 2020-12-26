ضبط مركز للدروس الخصوصية بحي وسط مدينة المنيا

تابع الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا ، مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، حيث تم خلال الجولة ضبط مركز للدروس الخصوصية بحي وسط المدينة، وتم غلق المركز وتحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن رافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.





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وجه محافظ المنيا خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تنظيم العديد من الجولات الميدانية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وفي سياق متصل أجري الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا،جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، حيث تم خلال الجولة ضبط مركزًا للدروس الخصوصية به 150 طالبا بحي شمال المدينة، وتم غلق المركز وتحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن. رافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.





قال نائب المحافظ، ان هناك تكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخالفين لتنفيذ التعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة ووزارة الصحة والسكان، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مع الحرص على توحيد الجهود في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للخروج بالوطن من هذه الازمة.





وشدد محافظ المنيا، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وعلى الأماكن التي يتردد عليها المواطنين، مع استمرار الحملات على مراكز الدروس الخصوصية بهدف القضاء على التجمعات للحد من انتشار العدوى.









وفي سياق متصل أصدرت نقابة أطباء المنيا، بيانا، اليوم السبت، نعت فيه أحد أطبائها الذي توفي ونعت النقابة الدكتور إسكندر صادق استشارى الأنف والأذن، شهيد الواجب الذى وافته المنية.





وتوجهت النقابة لأسرة للدكتور اسكندر صادق، شهيد الواجب بخالص العزاء، داعية أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.



