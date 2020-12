أخيرًا لقد خرج الفيروس.. أول تعليق لـ موسيماني بعد تعافيه من كورونا

أعلن الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

وكتب موسيماني "أخيرًا ، لقد خرج الفيروس من نظامي، شكرا للجميع على الحب والدعم خلال الأسبوعين الماضيين الصعبين".

وتابع: "شكرًا الله، الحمد الله، لا أطيق الانتظار حتى يجتمع مع عائلة موسيماني والأهلي".

Finally ,the virus is out my system. Thanks to everybody for the love and support during the past difficult two weeks.God Bless, Shukran .Al Hamdoulilla . Can’t wait to reunite with the Mosimane and Al Ahly Family. 🇿🇦 🇪🇬 🤝❤️🙏🙏👊🏿💪🏿