الأهلي يعلن شفاء موسيماني من كورونا وزوال أعراض الفيروس عن ثلاثي الفريق

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، تحوُّل عينة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من إيجابية إلى سلبية، ليتعافى بذلك المدير الفني من فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام.





وأكد سيد عبد الحفيظ أن المسحة الأخيرة التي خضع لها بيتسو موسيماني جاءت سلبية، ليتعافى من كورونا ويصبح جاهزًا لقيادة تدريبات الفريق ومباريات الفترة المقبلة.





وقال مصدر بالأهلي ان عينة الثلاثي عمرو السولية ورامي ربيعه ومحمد مجدي أفشه ستظهر مساء اليوم وهناك إتجاه كبير أن تكون سلبية خاصة مع زوال الأعراض .



