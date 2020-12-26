لتوفير 200 مليون دولار.. وزير الزراعة: لأول مرة برنامج قومي لإنتاج بذور الخضر

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن مشروع الصوب الزراعية يتبناه الرئيس السيسي في إطار الأمن الغذائي للمصريين خاصة البرنامج القومي الخاص ب إنتاج بذور الخضر.





وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن لدينا اكتفاء ذاتي في تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والفول ".





وتابع السيد القصير:" نستورد 95% من تقاوي بذور الخضر بتكلفة 200 مليون دولار خاصة في استيراد تقاوي البطاطس"، مضيفا:" انتاج بذور الخضر يحتاج إلى فترة انتاج اختيار البذرة كي تكون بذرة تجارية في السوق وقد تحتاج إلى 3 سنوات ".





وتابع السيد القصير:" الري بالتنقيط يسهم في توفير المياه ورفع كفائة الأرض وتقليل التكلفة وتوفير 30 % من الأسمدة".





وأكمل السيد القصير:" كمية المياه المقرر للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".





ولفت السيد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".



