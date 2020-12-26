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لتوفير 200 مليون دولار.. وزير الزراعة: لأول مرة برنامج قومي لإنتاج بذور الخضر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:25 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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هاني حسين
قال السيد القصير وزير الزراعة، إن  مشروع الصوب الزراعية يتبناه الرئيس السيسي في إطار الأمن الغذائي للمصريين خاصة البرنامج القومي الخاص بإنتاج بذور الخضر.

وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  لدينا اكتفاء ذاتي في تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والفول ".

 وتابع السيد القصير:" نستورد 95% من تقاوي بذور الخضر  بتكلفة 200 مليون دولار خاصة في استيراد تقاوي البطاطس"، مضيفا:"  انتاج بذور الخضر يحتاج إلى فترة انتاج اختيار البذرة كي تكون بذرة تجارية في السوق وقد تحتاج إلى  3 سنوات ".

وتابع السيد القصير:"  الري بالتنقيط يسهم في توفير المياه ورفع كفائة الأرض وتقليل التكلفة وتوفير 30 % من الأسمدة".

وأكمل السيد القصير:"  كمية المياه المقرر للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".

 ولفت السيد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".

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