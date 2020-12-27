ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اليوم .. انقطاع المياه عن شبين القناطر 6 ساعات بسبب عطل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:03 ص
قطع المياه
قطع المياه
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه القليوبية بمحافظة القليوبية انقطاع المياه عن عدة مناطق بشبين القناطر اليوم الاحد بسبب عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500مم.

وأوضحت الشركة أن المناطق التى سيتم قطع المياه عنها هي (الوكلاء- الدلتا- عزبة ابوخضرة) لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتي الساعة الثالثة عصرا.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه خلال تلك الفترة وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة الشرب خلال تلك الفترة.

من ناحية أخرى جرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية  جولة مفاجئة بمواقف بنها ومسطرد بحي شرق شبرا الخيمة و الزهور بحي غرب شبرا الخيمة ، يرافقه العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة لمتابعة إلتزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، بعد ارتفاع الاصابات بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وفي هذا الإطار شدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وأكد الهجان في هذا الصدد على الأجهزة التنفيذية للتعامل بمنتهى الحزم، وعدم التهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية. 

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين مؤكدًا على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة مرور القليوبية قد قامت بتحرير ١١٠٠ محضر عدم ارتداء كمامة منذ بداية شهر ديسمبر حتى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد المواقف العمومية ويوزع كمامات على المواطنين ..صور

محافظ القليوبية يقود حملة لتطهير أنفاق المؤسسة من الإشغالات والباعة الجائلين.. صور

محافظ المنيا: فتح منافذ لبيع الكمامات بالمواقف والغرامات في انتظار المخالفين.. شاهد

لمتابعة التزام المواطنين بإجراءات كورونا.. لجان مرورية لمتابعة مواقف السيارات في المنيا.. صور

ضبط 21 صنفا مخدرا محظورا بيعه داخل صيدليات شبرا الخيمة

بسبب عطل مفاجئ.. انقطاع المياه عن مدينة طوخ

ترشيحاتنا

صدمة جديدة تهدد الزمالك.. خالد الغندور يكشف عن عرض مغربي لضم نجم الفريق

بسبب فيديو مفاتنها .. قرار جديد من نقابة الممثلين بشأن رانيا يوسف

يمنع تطور فيروس كورونا.. 7 فوائد سحرية لتناول العرقسوس

رسالة مهمة من محمد الباز بشأن تأجيل الدراسة والامتحانات | فيديو

العامري فاروق وطاهر أبوزيد وعلاء ميهوب في حفل نجل علاء عبدالصادق.. صور

بالكاروهات.. مي عمر تثير الجدل بأنوثتها برفقة أحمد زاهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان فوق الركبة .. لقاء الخميسي تثير الجدل برفقة زوجها وابنها

بملابس المنزل .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

احتفالا بالكريسماس.. روبي تثير الجدل بإطلالة جريئة