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محافظات

محافظ القليوبية يتابع الإجراءات الاحترازية بمواقف الأجرة وتحرير ١١٠٠ مخالفة ارتداء الكمامات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية  جولة مفاجئة بمواقف بنها ومسطرد بحي شرق شبرا الخيمة و الزهور بحي غرب شبرا الخيمة ، يرافقه العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة لمتابعة إلتزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، بعد ارتفاع الاصابات بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.


ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

حيث تم تحرير 50 محضر مخالفة للسائقين والمواطنين الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامات.

وفي هذا الإطار شدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وأكد  الهجان في هذا الصدد على الأجهزة التنفيذية للتعامل بمنتهى الحزم، وعدم التهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية. 

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة مرور القليوبية قد قامت بتحرير ١١٠٠ محضر عدم ارتداء كمامة منذ بداية شهر ديسمبر حتى الآن.

من ناحية اخري تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إنشاء خط انحدار لتصريف مياه الأمطار بحي غرب شبرا الخيمة على الطريق الزراعي ضمن خطة المحافظة لإنشاء 400 بالوعة صرف أمطار على الطريق الزراعي إستعدادا لموسم الشتاء وإحتمالية سقوط الأمطار.

وإلتقى المحافظ بالعاملين بالموقع وشدد على سرعة الإنتهاء من المشروع وإعادة الشئ لأصله من خلال رصف الطريق وإعادته إلى ما كان عليه بحيث يمثل المشروع أهمية قصوى لدى المحافظة لمواجهة أزمات الأمطار التي تحدث بالطرق العامة، مؤكدا أن الهدف من المشروع هو تصريف المياه ومنع تكدسها على الطريق الزراعي وفي وسط المدينة.
محافظ القليوبية يتابع الإجراءات الاحترازية بمواقف الأجرة وتحرير ١١٠٠ مخالفة ارتداء الكمامات
محافظ القليوبية يتابع الإجراءات الاحترازية بمواقف الأجرة وتحرير ١١٠٠ مخالفة ارتداء الكمامات
محافظ القليوبية يتابع الإجراءات الاحترازية بمواقف الأجرة وتحرير ١١٠٠ مخالفة ارتداء الكمامات
محافظ القليوبية يتابع الإجراءات الاحترازية بمواقف الأجرة وتحرير ١١٠٠ مخالفة ارتداء الكمامات
محافظ القليوبية يتابع الإجراءات الاحترازية بمواقف الأجرة وتحرير ١١٠٠ مخالفة ارتداء الكمامات
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