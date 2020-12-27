البحوث الفلكية تكشف تفاصيل مرور كويكبات بالقرب من الأرض حتى نهاية ديسمبر

تشهد الأيام القليلة المتبقية من هذه السنة، العديد من الحركات الفضائية ، وتحركات بعض الكويكبات حول الأرض، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن مرور عدة كويكبات على مسافات مختلفة من كوكب الأرض ، بداية من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري من هذا العام.





وننشر فيما يلي الجدول الزمني لمرور هذه الكويكبات وهي كالاتي:





يمر الكويكب AF2 ، الأحد 27 ديسمبر 2020 في تمام الساعة 9:44 صباحا ، على مسافة 2.808 مليون كم ويبلغ قطره 11.5 متر .





ويوم الاثنين، 28 من نفس الشهر ، مرور الكويكب YM3 في تمام الساعة 9:40 مساء، على مسافة 2.9865 مليون كم ، حيث يبلغ قطره 26 متر .





وفي يوم الثلاثاء ، 29 ديسمبر، الكويكب XZ4 في تمام الساعة 1:10 مساء على مسافة 2.073 مليون كم ويبلغ قطره 46 متر .





ويمر الكويكب UK171 من كوكب الأرض على مسافة 5.9565 مليون كم ، في تمام الساعة 4:46 صباح الأربعاء 30 ديسمبر 2020 ويبلغ قطره 56.5 متر .





وقد أوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أنه تم رصد هذه الكويكبات منذ فترات طويلة ، وأنها ستمر على مسافات آمنة من كوكبنا دون ارتطام أو اصطدام كما أشاع العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي .





وأضاف الدكتور أشرف شاكر ، أستاذ ورئيس قسم الفلك بالمعهد ، أنه يتم رصد تلك الأجسام السماوية من خلال مجموعات عمل بحثية بالمعهد تتناول رصد الأجسام القريبة من الأرض باستخدام التليسكوبات المتاحة لدى المعهد سواء في مرصد القطامية الفلكي أو في مقر المعهد الرئيسي بحلوان .





ويدعوا المعهد جميع المواطنين الذين لديهم أي تساؤلات أو استفسارات عن أي ظاهرة طبيعية (فلكية أو جيوفيزيقية) بالتواصل المباشر مع المعهد من خلال القنوات الاتصال المتاحة لتوضيح اى معلومة او الإجابة عن أى تساؤلات ، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات .