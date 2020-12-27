ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل مرور كويكبات بالقرب من الأرض حتى نهاية ديسمبر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:03 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
أحمد الشاهد
تشهد الأيام القليلة المتبقية من هذه السنة، العديد من الحركات الفضائية، وتحركات بعض الكويكبات حول الأرض، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن مرور عدة كويكبات على مسافات مختلفة من كوكب الأرض ، بداية من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري من هذا العام.

وننشر فيما يلي الجدول الزمني لمرور هذه الكويكبات وهي كالاتي:

يمر الكويكب AF2 ، الأحد 27 ديسمبر 2020 في تمام الساعة 9:44 صباحا ، على مسافة 2.808 مليون كم ويبلغ قطره 11.5 متر .

ويوم الاثنين، 28 من نفس الشهر، مرور الكويكب YM3 في تمام الساعة 9:40 مساء، على مسافة 2.9865 مليون كم ، حيث يبلغ قطره 26 متر .

وفي يوم الثلاثاء، 29 ديسمبر، الكويكب XZ4 في تمام الساعة 1:10 مساء على مسافة 2.073 مليون كم ويبلغ قطره 46 متر .

ويمر الكويكب UK171 من كوكب الأرض على مسافة 5.9565 مليون كم ، في تمام الساعة 4:46 صباح الأربعاء 30 ديسمبر 2020 ويبلغ قطره 56.5 متر .

وقد أوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أنه تم رصد هذه الكويكبات منذ فترات طويلة ، وأنها ستمر على مسافات آمنة من كوكبنا دون ارتطام أو اصطدام كما أشاع العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي .

وأضاف الدكتور أشرف شاكر ، أستاذ ورئيس قسم الفلك بالمعهد ، أنه يتم رصد تلك الأجسام السماوية من خلال مجموعات عمل بحثية بالمعهد تتناول رصد الأجسام القريبة من الأرض باستخدام التليسكوبات المتاحة لدى المعهد سواء في مرصد القطامية الفلكي أو في مقر المعهد الرئيسي بحلوان .

ويدعوا المعهد جميع المواطنين الذين لديهم أي تساؤلات أو استفسارات عن أي ظاهرة طبيعية (فلكية أو جيوفيزيقية) بالتواصل المباشر مع المعهد من خلال القنوات الاتصال المتاحة لتوضيح اى معلومة او الإجابة عن أى تساؤلات ، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

معهد الفلك: مرصد القطامية يرصد مذنب أطلس المكتشف حديثا

ناسا تتبع كويكبا بحجم برج خليفة يقترب من الأرض

القومي للبحوث الفلكية يرصد ظاهرة جديدة.. اعرف تفاصيلها الآن

إظلام الأرض وتعرض البلاد لزلزال كبير.. شائعات شهدتها مصر هذا العام.. والقومي للبحوث الفلكية يؤكد على عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة

أسرع من الرصاصة.. حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض في أعياد الكريسماس

البحوث الفلكية يصدر بيانًا لكشف حقيقة اصطدام كويكب بالأرض اليوم

ترشيحاتنا

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب .. لا يخلو من هذه الأدعية

4 حوامل بين ضحايا حادث غرق المهاجرين قبالة السواحل التونسية

أخبار السوشيال ميديا: نبيل الحلفاوي يدعم متعب بعد إصابته بكورونا.. عمرو دياب يعود بلوك تملي معاك.. مي عمر تروج لمسلسلها الجديد

الأهلي: الإعلان عن مصير بادجي خلال 48 ساعة

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان

كأس السوبر طوق النجاة لـ هازارد داخل ريال مدريد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان