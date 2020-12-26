الكلام جايز يضايق.. أحمد حلمي يدعم منتخب مصر للسيدات بعد حملة التنمر .. شاهد

قام الفنان احمد حلمى ، بدعم منتخب مصر للسيدات لكرة القدم ، ضد حملة التنمر التي تعرضن لها على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر حلمى صورة للفريق من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





وعلق أحمد حلمى قائلا " دول فريق البنات المصري لكرة القدم .. من كام يوم قريت كلام فيه تنمر عليهم.. الكلام جايز يضايق .. بس انا متأكد انه ممكن يضايق المحبطين وأصحاب النفوس الضعيفة او اللي معندهومش ثقه في نفسهم ..





وأشار حلمى : بس البنات دول لا محبطين ولا نفوسهم ضعيفه ومعندهمش غير ثقتهم في نفسهم اللي بتخليهم يبتدوا الحياه وكلهم أمل وحلم في انهم يحققوا فوزا او نصرا لفريقهم او لبلدهم ..





واختتم: شجعوهم وقوهم لأنكوا مش هتعرفوا لا تكسروهم ولا تكرهوهم في الحياه لانهم فاهمين المعني الحقيقي للحياة واحترام الآخر اكتر من اي حد اتريق أو اتنمر عليهم ".





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وكان منتخب مصر للسيدات لكرة القدم تحت 20 عامًا قد تعرض لحملة من التنمر عقب المباراة الودية التي جمعتهن بالمنتخب اللبناني.

وحقق منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا فوز كبير على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهن وديًا.