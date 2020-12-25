منتخب مصر لكرة القدم النسائية يعلق على حملة التنمر ضد اللاعبات

عقب المدير الفني أحمد رمضان لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية، على حملة التعليقات المسيئة عبر السوشيال ميديا والتى قللت من أداء الشابات وتنمرت عليهن.





وقال رمضان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" عندنا بنات بتلاعب بنات في أمريكا وإسبانيا والبرتغال وكلهم عندهم رغبة في تقديم أداء جيد ومشرف للكرة المصرية".





وأردف:" لم نتطرق للتعليقات المسيئة التي تنمرت على اللاعبات، ولن نتقدم بأي بلاغات ضدهم، مردفأ:" إحنا سايبين الناس ترد عليهم".





وحقق منتخب مصر للفتيات أقل من 20 عاما بقيادة أحمد رمضان المدير الفنى فوز مستحق بثلاثية على المنتخب اللبناني في التجربة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين على إستاد اتحاد الشرطة الرياضي ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لتصفيات كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم.