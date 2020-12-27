نحترم ونساند نادي الزمالك.. أمير توفيق يتحدث عن صفقات الأهلي

نفي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، الأقاويل الخاصة بدخول النادي في مفاوضات مع يوسف أوباما لاعب الزمالك، للانتقال إلي الصفوف الفريق ، قائلا:" دور الأهلي الحالي هو مساندة نادي الزمالك ، ولن نفاوض اي لاعب ".





وقال أمير توفيق في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس":" الأهلي لم ولن يتفاوض مع يوسف أوباما ومصطفى محمد كما يروج البعض وليس لنا علاقة باحتراف مصطفي محمد".



وأكد أمير توفيق أن سيرينو لاعب نادي صن دوانز مرشح بقوة للانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة متابعا:" نحترم نادي صن دوانز ونشكر سيرينو على تصريحاته الإيجابية تجاه النادي الأهلي".





وتابع:" سيتم إعارة أليو بادجي خلال الـ48 ساعة القادمة لمدة عام لنادي تركي ".





وأوصل:" مروان محسن لاعب مهم للأهلي ولاتوجد معه أي أزمة وتم تجديد التعاقد معه ".







