جامعة حلوان: لا تعليق للدراسة بسبب كورونا.. ونسير وفقا للجداول المعلنة

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، البدء في اتخاذ التدابير الاحترازية ضد الموجة الثانية لفيروس كورونا من حوالى أسبوع، والإعلان عن جداول الامتحانات في وقت مبكر.





وقال الدكتور ماجد نجم، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إ ن امتحانات التخلفات مبكرة هذا العام عن موعد امتحانات الترم العادية وليست بعدها كما هو معتاد في السنوات السابقة .





وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن هناك كليات ذات كثافات عالية من التجارة والحقوق والآداب والخدمة الاجتماعية، لذلك فكان من الأفضل أن تتم امتحانات التخلفات مبكرًا عن موعدها الأصلي.





وتابع رئيس جامعة حلوان أن قرار المجلس الأعلى للجامعات واضح وصريح ،فلا يوجد تعليق للدراسة، والأمور طبيعية جدًا وفقًا للجداول المعلنة والكل يسير حسب جدولة المعلن، بدايةً من الفصل الدراسي.



