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بين الناس

مياه أسيوط تختتم عامها بتجديد الرؤية والرسالة والقيم

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
اعتمد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، تجديد رؤية ورسالة الشركة بأسيوط، فى إطار يناسب حجم التطور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الرؤية الجديدة لتعلن التميز والريادة والاستدامة فى تقديم خدمات مياه الشرب النقية وصرف صحى آمن، كما عمدت الرسالة التى تحملها الشركة على عاتقها لتحقيقها بكافة المستويات الممكنة إلى تقديم خدمات مياه شرب نقية وصرف صحى آمن من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات بأحدث التقنيات التكنولوجية بما يضمن الاستدامة والموائمة البيئية والصحية ونشر الوعى والثقافة المائية فى المجتمع.

وأضاف أن تطوير وتجديد الرؤية والرسالة والقيم تنطلق من عدة شعارات ممتلئة فى جودة الأداء والسلوك الأخلاقى، والمشاركة المجتمعية والانتماء.

وأوضح أن تطوير الرؤية جاء ضمن آليات تنفيذ مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه  (IWSS)والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، ووضع خطة استراتيجية لتجديد الرؤية والرسالة والقيم التى تشمل كافة محاور الشركة لتنسجم مع متغيرات العصر الحديث، بحضور السيد جون اندرسون مدير المشروع، المهندس عاطــف عــــزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية عبر نظام الفيديو كونفرنس .
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