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حوادث

بعد قليل.. المفوضين تنظر طعن عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:09 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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كتب محمد زهير
تبدأ بعد قليل هيئة مفوضي الدولة الدائرة الثانية لدى محكمة القضاء الإدارى، نظر طعن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بمجلس الدولة ، في الدعوى المقامة منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية ، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي ، ومن المقرر نظر طعنه في رول ١٤٥ من رول القضايا المنظورة أمام الهيئة .

فيما شدد قوات الأمن من تواجدها أمام قاعة المحكمة المنظور بها الجلسة . 

كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الجارى ، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
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