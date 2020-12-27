بعد قليل.. المفوضين تنظر طعن عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

تبدأ بعد قليل هيئة مفوضي الدولة الدائرة الثانية لدى محكمة القضاء الإدارى، نظر طعن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بمجلس الدولة ، في الدعوى المقامة منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية ، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي ، ومن المقرر نظر طعنه في رول ١٤٥ من رول القضايا المنظورة أمام الهيئة .





فيما شدد قوات الأمن من تواجدها أمام قاعة المحكمة المنظور بها الجلسة .





كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الجارى ، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.