ضبط سيارتين مخالفتين لتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا بصحراوي المنيا

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، جولاته الميدانية لمراقبة تنفيذ الاجراءات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا .
وخلال جولته ، تم ضبط سيارتين ربع نقل تحمل عدد من العاملين بالمزارع على الطريق الصحراوى الغربى، بالمخالفة لقرار ارتداء الكمامات الواقية وبهما كثافة عالية من الركاب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السيارتين المخالفين .
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
وقال نائب المحافظ، إن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة ، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية ، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون .
كان نائب المحافظ قد قام بتكليف من المحافظ ، بالمرور والمتابعة علي مستشفيات الصدر والحميات بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد .
رافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث تفقد خلال الجولة التي بدات في الساعات الاولي من صباح اليوم الاحد، أقسام المستشفيات، وتابع سير العمل بها للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.
واطمئن نائب المحافظ على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم كما تابع العمل داخل احد مراكز الاشعة الخاصة.
من جهة آخرى قرر نائب محافظ المنيا،إغلاق احد المطاعم بحى وسط مدينة المنيا لمدة ثلاثة ايام وذلك لمخالفة التعليمات الصادرة لمجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، والتهاون والتقصير الشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.