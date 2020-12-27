ضبط سيارتين مخالفتين لتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا بصحراوي المنيا

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، جولاته الميدانية لمراقبة تنفيذ الاجراءات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا .

وخلال جولته ، تم ضبط سيارتين ربع نقل تحمل عدد من العاملين بالمزارع على الطريق الصحراوى الغربى، بالمخالفة لقرار ارتداء الكمامات الواقية وبهما كثافة عالية من الركاب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السيارتين المخالفين .





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يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وقال نائب المحافظ، إن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة ، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية ، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون .

كان نائب المحافظ قد قام بتكليف من المحافظ ، بالمرور والمتابعة علي مستشفيات الصدر والحميات بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد .

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث تفقد خلال الجولة التي بدات في الساعات الاولي من صباح اليوم الاحد، أقسام المستشفيات، وتابع سير العمل بها للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.

واطمئن نائب المحافظ على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم كما تابع العمل داخل احد مراكز الاشعة الخاصة.

من جهة آخرى قرر نائب محافظ المنيا،إغلاق احد المطاعم بحى وسط مدينة المنيا لمدة ثلاثة ايام وذلك لمخالفة التعليمات الصادرة لمجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، والتهاون والتقصير الشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.