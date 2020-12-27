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تعليم

تربية نوعية عين شمس : الاختبارات العملية مستمرة لمنتصف يناير والنظرية حتى 9 من نفس الشهر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:34 م
تربية نوعية عين شمس
تربية نوعية عين شمس
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باسنتي ناجي
أكد الدكتور أسامة السيد، عمدي كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن الطلاب أدوا إختبارات التربية العملية بشكل إيجابي دون أى معوقات، وذلك وسط إجراءات إحترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد ، للحفاظ علي صحة الطلاب وأعضاء هئية التدريس والعاملين وذلك للحد من إنتشار العدوي بينهم.

وأوضح "السيد " خلال تصريحاته، لموقع" صدى البلد "، أن الإختبارات العملية مستمرة الى منتصف يناير علي أن تبدأ الإختبارات النظرية 9 يناير 2021 ، مشددًا علي إلتزام كافة الطلاب بإرتداء الكمامات الطبية والإ يحرم الطالب من دخول الى اللجان وأداء الإختبار.

وأشار عميد الكلية، الى الإعتماد علي الإختبارت الإلكترونية بشكل أساسي كبديل للإختبارات النظرية بالمواد النظرية ليصبح شكل الإختبار أسئلة إختيار من متعدد في ساعة واحدة فقط ، لافتًا الى إمكانية خروج الطالب بعد 45 دقيقة من مدة الإختبار .

وقال السيد ، في تصريحات سابقة له، إن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي دون أي معوقات وذلك بإتخا كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية.
  
وأوضح أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالكلية تبدا في منتصف يناير القادم، لافتًا الي أن الامتحانات تكون بنظام البابل شيت للمواد النظرية وذلك لتقليل عدد ساعات وقت الامتحان للطالب داخل قاعات التدريس وتسهيل عملية التصحيح علي أعضاء هئية التدريس.

وأكد عميد تربية النوعية بعين شمس علي استخدام "باسكت " لوضع الورق فيه لمدة يومين لتأكد من سلامة الورق وتعقيمه بشكل جيد حفاظا علي المصححين وتطبيق العزل الصحي للورق ، موضحًا أن الامتحانات العملية بالكلية ستكون بوقت اقل وعدد طلاب أقلل داخل قاعات الإمتحان واستطرد ،أن في الإمتحانات العملية سيتم مد عدد أيام الامتحان لاختبار أكبر عدد من الطلاب.
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