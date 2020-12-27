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أخبار العالم

السعودية تسجل 154 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:54 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، سجلت الوزارة 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات 362220 حالة. 

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 175 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 353179 حالة. 

ورصدت الصحة 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6185 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2856 والحالات الحرجة 391 حالة.

وكان وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أكد في وقت سابق، أن السعودية لم تسجل حتى الآن أي إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

وقال الربيعة إن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجرعة الأولى من لقاح كورونا، شهدت ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة.

وقدم الربيعة ‏الشكر لولي العهد السعودي على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات.

وقال الدكتور عبد الله عسيري، وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية، إن سلالة كورونا الجديدة ليست أكثر شدة من السلالات السابقة.

وأضاف في مقطع فيديو نشرته الصحة السعودية أن "فيروسات كورونا نادرًا ما تصيب الشخص مرتين"، مضيفًا أن الأجسام المناعية التي يطورها الجسم قادرة على منع الإصابة الثانية لفترة قد تصل إلى 5 أشهر.

وذكر المسؤول السعودي أن تحور فيروس كورونا لن يغير في قدرته على إصابة الإنسان بالمرض الشديد، وتابع "لا يبدو أنه أكثر ضراوة من السلالات السابقة التي ترصد في بقية فيروسات كورونا".
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