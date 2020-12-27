في أقل من 24 ساعة .. وفاة مدير مدرسة ومعلمة إثر إصابتهما بكورونا فى البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد من صفوف المعلمين والمعلمات، حيث توفي عبد المنعم حجازي، مدير مدرسة دمشلي "ب" التابعة للإدارة التعليمية بكوم حمادة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





ونعي جميع العاملين بالإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة التعليمية علي الصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، مدير مدرسة دمشلي الابتدائية، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.





كما توفيت منال الجندي، معلمة مادة الجغرافيا بمدرسة دمنهور الثانوية بنات بمحافظة البحيرة، أمس السبت، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل العناية المركزة بمستشفى الحجر الصحي.





أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المديرية في أتم استعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلي أن حتى الآن نسبة الإصابة بالمرض بمدن ومراكز المحافظة لا تتعدى المرحلة الثانية من خطة المديرية، أن المستشفيات مجهزة بكامل المستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال المرضى في جميع المراحل حتى مرحلة الذروة.





أوضح وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المديرية تسير الآن وفقًا لخطة المرحلة الأولى والتي تشمل تجهيز ٣ مستشفيات لاستقبال وحجز مصابي فيروس كورونا منهم (مستشفى كفر الدوار العام، مستشفى الحميات بدمنهور، مستشفى صدر دمنهور)، بالإضافة إلى قيام جميع المستشفيات بنطاق المحافظة بمرحلة الفرز التي تشمل إستقبال المرضى وتشخيصهم و تحويلهم إلى المستشفيات المتخصصة لعزل المصابين.





وأشار وكيل الوزارة، إلى أن مرحلة الفرز تعمل على تصنيف المريض إلى الآتي :-

- مرحلة أولى من المرض والتي لا تستدعي تحويل المريض إلى الحجر الصحي يتم إعطاء العلاج اللازم والمتابعة معه خلال فترة الحجر المنزلي.

- المرحلة الثانية من المرض والتي تحتاج إلى تحويل المريض إلى الحجر الصحي.

- المرحلة الثالثة والتي تستدعي حجز المريض داخل غرفة العناية المركزة بالحجر الصحى، مشيرًا إلى أن بعض مستشفيات الفرز يصل نسبة عملها إلي ٥٠ ٪ فقط.

أضاف وكيل الوزارة، أن المرحلة الثانية من خطة المديرية لمواجهة فيروس كورونا تشمل الاستعانة بتحويل مستشفيات أخري إلى حجر صحي منها (مستشفى رشيد، مستشفى إدكو، مستشفى الدلنجات)، موضحًا أن مستشفيات المرحلة الثالثة تحتوي على ٩٠ سرير لاستقبال مرضى كورونا، وتم تجهيز تلك المستشفيات لاستخدامها فور الدخول إلى تلك المرحلة.

وأشار محمود طلحة، إلي أن المرحلة الثالثة تشمل الاستعانة بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة و الجامعي، مؤكدًا أن المديرية قادرة على مواجهة أي مرحلة من مراحل المرض، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي اكتسب خبرة كبيرة في علاج ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح وكيل الوزارة، أنه يوجد بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم الوصول إلى مرحلة الذروة والتي تشمل الآتي :-

- الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية أثناء الخروج من المنزل.

- عدم التواجد في تجمعات علي قد الإمكان، والحد من التواجد في المناسبات المختلفة.

-الحفاظ على التباعد الإجتماعي بين المواطنين خلال فترة العمل.

-أتباع أساليب الغذائية السليمة والصحية لتقوية جهاز المناعة.

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