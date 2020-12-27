ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد حسن وإبراهيم نورالدين في مؤتمر لا للتعصب بوزارة الرياضة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:51 م
أحمد حسن
أحمد حسن
Advertisements
يسري غازي
يشارك الثنائى احمد حسن نجم منتخب مصر السابق والحكم الدولى ابراهيم نورالدين مؤتمر مصر اولا لا للتعصب المقرر إقامته اليوم فى مقر وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي.

كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة شهد نهاية شهر نوفمبر الماضى بمركز شباب الجزيرة، لقاء حواري مع الشباب تحت شعار "مصر أولا.. لا للتعصب"، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، برئاسة الإعلامى أشرف محمود، تزامنا مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرا قبل لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك لنبذ العنف والتعصب بين جمهور القطبين.

أقيم اللقاء بقاعة الندوات بمركز شباب الجزيرة، بمشاركة الكابتن عادل عبد الرحمن نجم منتخب مصر والنادي الأهلى السابق والكابتن عبد الحميد بسيوني نجم منتخب مصر والنادي الزمالك السابق، والحكم الدولي السابق الكابتن محمود سمير عثمان.

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي للمؤسسات والهيئات الرياضية لتوعية الشباب ونبذ التعصب واثارة الفتنة بين جمهور الأبيض والأحمر.

واعرب صبحي عن سعادته بمشاركة الشباب من أعضاء مركز شباب الجزيرة والمستفيدين من الخدمات الشبابية والرياضية التي يقدمها المركز في هذه الندوة، مضيفًا أن مركز شباب الجزيرة له دور فعال في الوصول للشباب والتواصل معهم، وتعمل وزارة الشباب والرياضة على استغلال كل الطاقات والامكانيات للوصول لأكبر فئة من الشباب لغرس روح التسامح فيما بيهم والعمل على نبذ التعصب.

وقدم وزير الرياضة الدعوة إلى الجميع بالابتعاد عن التعصب الكروي، وتركيز الجماهير في تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يطلق مبادرة لا للتعصب .. نعم للروح الرياضية

ميدو فى مبادرة لا للتعصب: شجع فريقك وخليك مخلص ليه وأوعى تكون متعصب.. فيديو

مصر أولا لا للتعصب .. لقاء حواري في مركز شباب الجزيرة

أشرف صبحي يشهد منافسات اليوم الثاني من دوري الوزارات

شباب وطلائع برلمان الدقهلية تنظم لقاء حواريا "مصر أولا لا للتعصب"..صور

وزير الرياضة يشهد لقاء حواريا بمركز شباب الجزيرة بشعار مصر أولا.. لا للتعصب

ترشيحاتنا

7 حيل خفية لا تعرفها عن واتساب.. تفاصيل

الأمل يقترب.. موعد طرح عقار أكسفورد في الأسواق

البحرين تفتح النار على قناة الجزيرة القطرية

علاج بيتي لوجع الأسنان في أسرع وقت

الأشعة قبل مرور ٤ أيام من ظهور الأعراض غير مفيدة.. صحة دمياط تكشف مفاجآت حول الإصابة بفيروس كورونا

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

تعالج خرّاج العين في ثوان.. أغرب فوائد الشبّة على الصحة

شاهد.. أودى تكشف عن نسختين كهربائية وسيدان موديل 2021