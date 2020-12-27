أحمد حسن وإبراهيم نورالدين في مؤتمر لا للتعصب بوزارة الرياضة

يشارك الثنائى احمد حسن نجم منتخب مصر السابق والحكم الدولى ابراهيم نورالدين مؤتمر مصر اولا لا للتعصب المقرر إقامته اليوم فى مقر وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي.





كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة شهد نهاية شهر نوفمبر الماضى بمركز شباب الجزيرة، لقاء حواري مع الشباب تحت شعار "مصر أولا.. لا للتعصب"، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، برئاسة الإعلامى أشرف محمود، تزامنا مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرا قبل لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك لنبذ العنف والتعصب بين جمهور القطبين.





أقيم اللقاء بقاعة الندوات بمركز شباب الجزيرة، بمشاركة الكابتن عادل عبد الرحمن نجم منتخب مصر والنادي الأهلى السابق والكابتن عبد الحميد بسيوني نجم منتخب مصر والنادي الزمالك السابق، والحكم الدولي السابق الكابتن محمود سمير عثمان.





يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي للمؤسسات والهيئات الرياضية لتوعية الشباب ونبذ التعصب واثارة الفتنة بين جمهور الأبيض والأحمر.





واعرب صبحي عن سعادته بمشاركة الشباب من أعضاء مركز شباب الجزيرة والمستفيدين من الخدمات الشبابية والرياضية التي يقدمها المركز في هذه الندوة، مضيفًا أن مركز شباب الجزيرة له دور فعال في الوصول للشباب والتواصل معهم، وتعمل وزارة الشباب والرياضة على استغلال كل الطاقات والامكانيات للوصول لأكبر فئة من الشباب لغرس روح التسامح فيما بيهم والعمل على نبذ التعصب.



