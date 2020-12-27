الداخلية في يوم.. إحباط محاولة تهريب 25 طن شماريخ وألعاب نارية داخل حاوية بميناء الإسكندرية.. والجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

- إحباط تهريب 25 طن شماريخ وألعاب نارية إلى داخل البلاد

- التسهيلات المقدمة لكبار السن في مصلحة الجوازات

- ضبط موظف بشركة الكهرباء استولى على أموال التحصيل لنفسه

- ضبط موظف بمستشفى بالغربية اختلس أموال رسوم الدخول

- ضبط نصاب بسوهاج استولى على أموال المواطنين بزعم تعيينهم بوظائف حكومية









نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب 25 طن شماريخ وألعاب نارية إلى داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية البحري.





وبحسب بيان، الأحد، أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام إحدى الشركات الصناعية الكائن مقرها بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، باستيراد رسالة من خارج البلاد داخل إحدى الحاويات وصلت لميناء الإسكندرية مشمولها (رولات نايلون) على غير الحقيقة وأنها تحوى بداخلها أصناف محظور دخولها البلاد.





وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفرز مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (حوالي 25 طن من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام)، حيث قدّرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ (70 مليون جنيه) تقريبًا.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.





وعلى جانب اخر واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية. وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عددٍ من المواطنين،من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها.

وتم إتخاذ الإجراءات الخاصة بهم،وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

ويأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية ، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .





ومن ناحيه اخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (رئيس قسم التحصيل بإحدى شركات توزيع الكهرباء بمحافظة قنا "سابقًا") باستغلال موقعه الوظيفى كونه المنوط به إستلام المبالغ المالية التى يقوم محصلى الشركة المشار إليها بتحصيلها من عملاء الشركة وإختلاس مبالغ مالية لنفسه وعدم توريدها لخزينة الشركة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.



كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار به .

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (موظف بإحدى المستشفيات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية) بإستغلال موقعه الوظيفى والمنوط به تحصيل رسوم دخول وحجز المرضى بالمستشفى وإختلاس مبالغ مالية عن طريق التلاعب فى إيصالات تحصيل إيرادات فرق درجة الخدمة المقدمة من المستشفى للمرضى أثناء فترة تواجدهم بها وتعديل المبالغ المحصلة من المريض فعليًا على كلٍ من الصور الكربونية الخاصة بالمراجعة وأصل دفتر التحصيل إلى مبلغ أقل من المبلغ الفعلى وإختلاس الفرق بين القيمتين والإستيلاء عليها لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.





وتمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم تعيينهم بوظائف حكومية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (عدد من المواطنين - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول سوهاج ) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاقهم بوظائف حكومية مدعيًا علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

أكدت تحـــريـــات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج – له معلومات جنائية ) بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى التعيين بوظائف حكومية من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بمسئولى العديد من الجهات ، وقدرته على إلحاقهم بوظائف بتلك الجهات (خلافًا للحقيقة) ، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين ، إلا أنه لم يفِ بذلك ، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .



