ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في أحدث ظهور لهما.. سليمان عيد يوجه رسالة رومانسية لـ زوجته

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:30 م
سليمان عيد وزوجته
سليمان عيد وزوجته
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان سليمان عيد، على موقع تبادل الصورة والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له بصحبة زوجته.

وتغزل سليمان عيد في زوجته، وكتب عبر حسابه الشخصي، "شريكة حياتى ونصى الاولانى❤"؛ ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.

على جانب آخر انتهى سليمان عيد مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم “النمس والإنس” بطولة كل من الفنان محمد جمعة، محمد هنيدي، شريف دسوقي، دنيا ماهر، محمد ثروت، محمود حافظ، منه شلبي، صابرين وعدد من النجوم الآخرين وهو من إخراج شريف عرفة.

كان آخر أعمال سليمان عيد الفنية، مشاركته في مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا. 

وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سليمان عيد يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن .. فيديو

عقبال أولادكم وحبايبكم.. سليمان عيد يشكر الحضور في حفل زفاف ابنته

يوم زي العسل.. مصطفى خاطر يهنئ سليمان عيد بحفل زفاف نجلته

سليمان عيد يهنئ متابعيه بالمولود النبوي الشريف

سليمان عيد لبطرس دانيال: شرفتنا في مسرحية صباحية مباركة

قلبك ما كنت عايشة.. إسراء عبد الفتاح تحتفل بعيد ميلاد طفلتها

ترشيحاتنا

البحرين تفتح النار على قناة الجزيرة القطرية

بعد تهديدات تركية خطيرة.. الجيش الليبي يتوعد أنقرة

أحمد شوبير يهاجم أمير مرتضى بسبب أشرف بن شرقي

نشرة الفن .. تعافي دانا حمدان من كورونا .. محامي أصالة يفجر مفاجأة حول طلاقها من طارق العريان

وفاة نجم مصارعة wwe بعد صراع مع المرض

رسالة مؤثرة من قفشة لـ جماهير الأهلي بعد استمرار إصابته بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير البشرية سيتغير.. حكاية العرافة بابا فانجا وتوقعاتها "المفزعة" في 2021

هربوا حفاة.. حكاية ليلة مرعبة عاشها اللاجئون السوريون في لبنان

مهما كبرت.. 7 حيل تجعل الجسم رشيقا ونشيطا لآخر العمر